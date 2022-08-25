Пограничный инцидент: иностранец остался без поддельных прав

Пограничный инцидент: иностранец остался без поддельных прав

На КПП “Вулканешты” пограничники остановили автомобиль. За рулём был 46-летний гражданин Украины, следовавший транзитом в Польшу.

У инспекторов возникли подозрения по поводу предъявленного мужчиной водительского удостоверения. В документе были явные признаки подделки.

Гражданин соседней страны признался, что получил права полгода назад – после того, как потерял оригинальное удостоверение. Новый документ, который он оформил через посредника, обошёлся в 500 долларов.

Сомнительные права изъяли, мужчина продолжил путь в качестве пассажира.

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