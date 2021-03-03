Пограничный инцидент: двое рыбаков-нарушителей получили штрафы

Пограничный инцидент: двое рыбаков-нарушителей получили штрафы

Двое приятелей решили порыбачить в приграничных водах. Мужчинам удалось поймать около 50 кг рыбы разных видов.

Накануне патруль Пограничной полиции Кагула заметил телегу, которой управляли двое мужчин. Их остановили для проверки. Как выяснилось, сельчане рыбачили в приграничной зоне. В их телеге был обнаружен улов и 200 м сетей.

За нарушение режима приграничной зоны мужчин оштрафовали на 12 условных единиц.

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