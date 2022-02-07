Пограничные проверки: десятки перевозчиков получили штрафы за различные нарушения

Пограничные проверки: десятки перевозчиков получили штрафы за различные нарушения

В ночь с 6 на 7 февраля на КПП “Леушены” проверили водителей, занимающихся перевозкой пассажиров и грузов.

В результате в отношении 11 перевозчиков были составлены протоколы. У одних не было необходимых документов для осуществления данного вида деятельности, у других в салонах было больше пассажиров, чем разрешено. Нарушившие закон лица были оштрафованы.

Подобные операции будут периодически проходить на различных пунктах пропуска, сообщается на сайте Пограничной полиции.

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