Пограничники задержали злоумышленников, снимавших металлические части со столбов

Пограничники задержали злоумышленников, снимавших металлические части со столбов

Троих мужчин задержал мобильный патруль Пограничной полиции вблизи Вулканешт. Инцидент произошёл в конце прошлой недели.

Два автомобиля остановили для проверок в 600 метрах от государственной границы. Водители и пассажир не имели при себе документов, удостоверяющих личность, и не смогли объяснить своё нахождение в приграничной зоне.

В багажнике транспортных средств пограничники обнаружили металлические детали. Как оказалось, это были части от опор ЛЭП, которые нарушители намеревались сдать в пункт приёма металлолома.

Автомобили и груз были конфискованы, по фактам нарушений возбуждено уголовное дело.

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