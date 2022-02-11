Пограничники задержали объявленного в розыск нарушителя

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Разыскиваемый Пограничной полицией гражданин был задержан и доставлен в прокуратуру. 58-летний уроженец Чадыр-Лунгского района периодически менял место жительства, чтобы его не нашли.

Правоохранителям удалось установить местонахождение и задержать мужчину: в последнее время он проживал в Тараклии. С ноября прошлого года гражданин находится под следствием за хранение и использование фальшивых документов. В январе мужчину объявили в розыск, так как он уклонялся от сотрудничества с правоохранительными органами.

Разбирательство продолжается.

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