Пограничники задержали нарушителя при попытке “уплыть” в соседнюю страну (ФОТО)

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23-летний житель Кишинёва попался при попытке нелегально перейти границу. Инцидент был зарегистрирован этой ночью в Леушанах.

Пограничники получили информацию о подозрительном мужчине, который направлялся к реке Прут. У гражданина с собой был рюкзак, молдавский паспорт, а также вид на жительство и медицинская страховка, выданные словенскими властями.

Мужчина признался, что намеревался переплыть реку Прут, а затем отправиться в Словению. Так как из-за пандемии гражданам Молдовы запрещён въезд в Румынию, он пытался незаконно пересечь молдо-румынскую границу.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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