Пограничники задержали мужчину, находившегося в розыске

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Прошлой ночью патруль Пограничной полиции заметил подозрительный автомобиль, движущийся вдоль границы.

На месте пограничники застали двух мужчин, которые пытались вытащить машину, застрявшую в канаве. Водитель оказался жителем Кагульского района, а у его приятеля при себе не оказалось документов.

Как выяснилось позже, пассажир числился в розыске. В конце прошлого года он был приговорён к тюремному сроку за ограбление. Задержанного передали в руки полиции Кагула.

Оба нарушителя также были оштрафованы за нарушение правил пограничного режима.

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