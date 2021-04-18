Пограничники задержали любителей незаконной рыбалки

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Сотрудники Пограничной полиции поймали двух граждан Молдовы, которые незаконно рыбачили в озере Белеу на территории заповедника “Прутул де Жос”. Более того, нарушители ловили рыбу с помощью сетей, что запрещено законом.

По данным ведомства, рыбаки пытались сбежать, но одного из них удалось сразу поймать. Он вёл себя агрессивно и использовал нецензурную брань в адрес полицейских. Второму удалось скрыться в ближайшем населённом пункте, но и его задержали и сопроводили в участок. Это несовершеннолетний житель села Слобозия Маре.

На месте правоохранители изъяли 16 рыболовных сетей и около 40 кг рыбы. Нарушителям грозят крупные штрафы.

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