Пограничники задержали группу “серых” дилеров, нелегально завозивших в страну люксовые авто (ФОТО, ВИДЕО)

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В ходе проведённых в конце прошлой недели обысков сотрудники Пограничной полиции изъяли 6 люксовых автомобилей и мотоцикл, а также поддельные документы на транспортные средства.

Согласно собранной информации, в период с 2015 по 2020 годы группировка, состоящая из граждан Молдовы, Румынии, Италии и Албании, наладила незаконные поставки автомобилей через границу. Члены ОПГ также подделывали регистрационные и таможенные документы.

Было проведено 8 обысков в Кишинёве и 2 – в районах Оргеев и Новые Анены. В результате было изъято несколько люксовых авто, поддельные документы, мобильные телефоны, SIM-карты, ноутбук и т.д.

Задержанные признали свою вину. Расследование продолжается.

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