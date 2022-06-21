Пограничники задержали группу организаторов незаконной миграции

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15 июня Пограничной полицией Румынии был задержан 41-летний гражданин Турции. Иностранец пересёк молдавско-румынскую границу, переплыв Прут.

Как было установлено, гражданину Турции помогали проводники: члены группировки, занимавшиеся незаконной миграцией. Впоследствии их удалось задержать: ими оказались трое граждан Великобритании, Турции и Молдовы. Как выяснилось, они находили клиентов среди иностранцев, подделывали проездные документы и организовывали перевозку иностранных граждан в Европейский Союз транзитом через Молдову.

Задержанным лицам грозит штраф до 1350 у. е., либо от 5 до 7 лет тюрьмы с лишением права занимать определённые должности на срок от 3 до 5 лет.

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