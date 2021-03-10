Пограничники задержали двух пьяных водителей. Оба были без прав

Пограничники задержали двух пьяных водителей. Оба были без прав

Накануне в приграничной зоне выявили двух водителей без водительских прав и в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отношении граждан возбуждены уголовные дела.

Так, патруль Пограничной полиции в Атаках заметил на обочине автомобиль Mercedes. Водитель не смог предъявить ни документы, удостоверяющие личность, ни права. В машине находились двое несовершеннолетних. Как оказалось, 38-летний житель села Мерены был в состоянии сильного опьянения (0,97 мг/л).

Немногим позже на дороге остановили Opel Vectra. За рулём находился 28-летний уроженец Единец без водительских прав. Проверка выявила 1,12 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе.

Оба случая расследуют органы правопорядка.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md