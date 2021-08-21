Пограничники задержали двух граждан за использование поддельных документов

На КПП “Кагул” пограничники выявили двух граждан с поддельными документами.
У пассажира автобуса, следовавшего в Италию, при проверке нашли водительское удостоверение, выданное румынскими властями. Анализ показал, что документ был подделан. Мужчина рассказал, что получил права в Румынии за 300 евро и беспрепятственно пользовался ими за границей много лет.
Немногим позже у пассажира другого авто в бумажнике было обнаружено удостоверение личности, выданное властями Болгарии. В документе присутствовали явные признаки подделки. Мужчина рассказал, что ему помогли с документом за 200 евро.
Поддельные документы были изъяты.
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