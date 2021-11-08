Пограничники выловили из Прута посылку с контрабандными сигаретами

Пограничники выловили из Прута посылку с контрабандными сигаретами

Сотрудники Пограничной полиции заметили две коробки, которые плыли по реке Прут. Внутри оказались пачки сигарет Ashima.

Коробки с контрабандой были обёрнуты в чёрную плёнку, для удобства транспортировки к ним были прикреплены ремни. При распаковке внутри оказались 2400 пачек сигарет без акцизных марок.

Случай расследуется, устанавливаются личности граждан, причастных к контрабанде.

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