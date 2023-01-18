Пограничники выявили более 320 нарушений правил использования виньетки

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В пунктах пересечения границы, в приграничной зоне и на дорогах общего пользования на территории Республики Молдова прошёл первый этап совместной операции RADIUS. В мероприятиях, которые осуществлялись в период с 10 по 17 января, были задействованы сотрудники Пограничной полиции ГИП и офицеры FRONTEX.

В результате первого этапа спецоперации были выявлены следующие нарушения:

323 правонарушения при использовании виньетки, наложены штрафы на сумму 726 750 леев;

150 правонарушений, связанных с нарушением правил дорожного движения, наложены штрафы на сумму 96 950 леев;

5 случаев использования поддельных документов (четыре водительских удостоверения и сертификат о регистрации автомобиля).

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