Пограничники выявили более 320 нарушений правил использования виньетки

Пограничники выявили более 320 нарушений правил использования виньетки

В пунктах пересечения границы, в приграничной зоне и на дорогах общего пользования на территории Республики Молдова прошёл первый этап совместной операции RADIUS. В мероприятиях, которые осуществлялись в период с 10 по 17 января, были задействованы сотрудники Пограничной полиции ГИП и офицеры FRONTEX.

В результате первого этапа спецоперации были выявлены следующие нарушения:

  • 323 правонарушения при использовании виньетки, наложены штрафы на сумму 726 750 леев;
  • 150 правонарушений, связанных с нарушением правил дорожного движения, наложены штрафы на сумму 96 950 леев;
  • 5 случаев использования поддельных документов (четыре водительских удостоверения и сертификат о регистрации автомобиля). 

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