Пограничники вновь и вновь сталкиваются с поддельными документами

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На КПП “Леушены” гражданин Румынии за рулём Mercedes предъявил водительские права, якобы выданные бельгийскими властями. Пограничники обнаружили в документе признаки подделки.

Мужчина рассказал, что записался в автошколу в Бельгии, но не посещал занятия. Через третьих лиц он купил права, заплатив за них 1 300 евро.

Без водительского удостоверения остался и житель Кишинёва. Он предъявил на границе “липовый” документ, якобы выданный румынскими властями. Год назад мужчина также приобрёл права через посредников.

В обоих случаях документы были отправлены на дополнительную экспертизу.

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