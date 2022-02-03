Пограничники раскрыли наркосхему: задержаны трое, изъято более 10 кг наркотиков

Пограничники раскрыли наркосхему: задержаны трое, изъято более 10 кг наркотиков

Сотрудники Пограничной полиции под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержали трёх участников преступной группы. У членов ОПГ изъяли около 8 кг марихуаны и 2,5 кг наркотика PVP.

Мужчин задержали с поличным. Наркотики ввозили в страну из Украины, а позже распространяли по Кишинёву. В ходе обысков правоохранители изъяли и другие вещи, имеющие отношение к деятельности преступной группы: пакеты для продажи наркотиков, весы, средства связи, а также наличные средства.

Задержанные привлечены к уголовной ответственности, разбирательство продолжается.

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