Правоохранители пресекли попытку незаконного пересечения границы

Правоохранители пресекли попытку незаконного пересечения границы

Этим утром на приграничном участке в Леушенах был замечен подозрительный гражданин. Он направлялся в сторону Хынчештского района.

Мужчина не смог внятно ответить на вопросы пограничников. Как выяснилось, 70-летний гражданин России прилетел в РМ два дня назад.

Мужчина рассказал, что хотел попасть в Австрию или Германию в поисках убежища. Поскольку у него не было визы для въезда на территорию Европейского союза, он попытался пересечь границу в обход пункта пропуска.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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