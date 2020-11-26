Пограничники поймали водителя с просроченными документами на авто

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Накануне вечером на въезде в Атаки пограничники остановили BMW, зарегистрированный в Болгарии. За рулём находился 33-летний гражданин Молдовы.

При проверке было установлено, что срок действия всех сопроводительных документов транспортного средства истёк. В ходе беседы мужчина попытался ввести в заблуждение сотрудников Пограничной полиции, а в итоге отказался как-либо прокомментировать случившееся.

Транспортное средство было конфисковано, все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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