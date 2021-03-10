Трижды незаконно пересёк границу: пограничники поймали нарушителя

Трижды незаконно пересёк границу: пограничники поймали нарушителя

Правоохранители задержали мужчину, который пересёк государственную границу в обход пунктов пропуска. Как оказалось, уроженец Страшенского района не в первый раз нарушает закон. С 2018 года он разыскивался за бытовое насилие.

38-летнего мужчину задержали у села Паланка. Было установлено, что он неоднократно незаконно пересекал границу, а также разыскивался сотрудниками инспектората полиции Страшен.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Мужчине грозит уголовное наказание.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md