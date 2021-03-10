Трижды незаконно пересёк границу: пограничники поймали нарушителя

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Правоохранители задержали мужчину, который пересёк государственную границу в обход пунктов пропуска. Как оказалось, уроженец Страшенского района не в первый раз нарушает закон. С 2018 года он разыскивался за бытовое насилие.

38-летнего мужчину задержали у села Паланка. Было установлено, что он неоднократно незаконно пересекал границу, а также разыскивался сотрудниками инспектората полиции Страшен.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Мужчине грозит уголовное наказание.

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