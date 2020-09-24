Пограничники поймали молдаванина, продававшего “липовые” документы

Пограничники поймали молдаванина, продававшего “липовые” документы

По двум адресам в Кишиневе и Кантемирском районе прошли обыски. Мероприятия проводились пограничниками в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Молдовы, подозреваемого в изготовлении фальшивых документов. 

По данным пресс-службы Пограничной полиции, в результате правоохранители изъяли мобильные телефоны, по которым велись переговоры с потенциальными клиентами. Расследование дела продолжается.

Стоит отметить, что с начала этого года пограничники обнаружили и изъяли около 250 поддельных документов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md