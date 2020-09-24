Пограничники поймали молдаванина, продававшего “липовые” документы

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По двум адресам в Кишиневе и Кантемирском районе прошли обыски. Мероприятия проводились пограничниками в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Молдовы, подозреваемого в изготовлении фальшивых документов.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, в результате правоохранители изъяли мобильные телефоны, по которым велись переговоры с потенциальными клиентами. Расследование дела продолжается.

Стоит отметить, что с начала этого года пограничники обнаружили и изъяли около 250 поддельных документов.

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