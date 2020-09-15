Пограничники поймали двух скрывавшихся от правосудия молдаван

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Два гражданина Молдовы, скрывавшихся от правосудия, были идентифицированы и задержаны сотрудниками Пограничной полиции. Их поймали в результате проверки поступившей оперативной информации.

По данным пресс-службы ведомства, в начале сентября граждане Молдовы в возрасте 22 и 27 лет были объявлены Пограничной полицией в национальный розыск. Они фигурировали в двух уголовных делах, возбужденных по факту хранения и использования поддельных документов. Подозреваемые скрыли свое местонахождение на территории РМ.

В результате следственных мероприятий пограничники установили их локацию, и в минувшие выходные отправились туда, чтобы произвести задержание. Один из подозреваемых находился в Кишиневе, а второй – в селе Кэприень Хынчештского района.

Задержанных доставили в прокуратуру Кагула. Они будут привлечены к уголовной ответственности.

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