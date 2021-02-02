Пограничники перехватили несколько авто, набитых до отказа контрабандными товарами (ФОТО)

Пограничники перехватили несколько авто, набитых до отказа контрабандными товарами (ФОТО)

За последние сутки пограничники зарегистрировали пять инцидентов, связанных с транспортировкой товаров без документов.

У села Паланка для проверки были остановлены два транспортных средства. На задних сиденьях и в багажниках машин находились товары без документов стоимостью более ста тысяч леев. Водители заявили, что одежда предназначалась для продажи.

Три других инцидента были зарегистрированы на участке “Леушены”. В трёх микроавтобусах нашли различную бытовую технику и запчасти для авто. Водители не смогли предоставить документы, подтверждающие происхождение товаров.

Всё найденное было конфисковано до выяснения обстоятельств.

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