Пограничники нашли в автомобиле молдаванина тайники с табаком для кальяна

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Инцидент зарегистрировали сегодня на КПП “Леушены”.

К пункту пропуска подъехал автомобиль Volkswagen. За рулём находился 36-летний молдаванин. Пограничники провели детальную проверку автомобиля с привлечением сканера и служебной собаки.

В результате в тайниках салона авто обнаружили 230 килограммов табака для кальяна. Общая стоимость товара составляет 170 тысяч леев.

Транспортное средство и товар были конфискованы, расследование продолжается.

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