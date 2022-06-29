Пограничники нашли поддельный документ в туалете аэропорта

Пограничники нашли поддельный документ в туалете аэропорта

Сотрудники Пограничной полиции обнаружили под раковиной в туалете аэропорта поддельный вид на жительство, выданный якобы украинскими властями. Документ принадлежит 33-летнему гражданину Турции. 

По данным пресс-службы Пограничной полиции, фальсификат был отправлен на экспертизу. Правоохранительные органы устанавливают личность владельца и лиц, причастных к выдаче документа.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновным грозит штраф в размере от 550 до 950 условных единиц, исправительные работы на срок до 240 часов или до 5 лет лишения свободы.

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