Пограничники нашли поддельные документы, спрятанные под капотом авто

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В пункте пропуска “Леушены” пограничники остановили автомобиль Volvo. Помимо водителя, в салоне находились два гражданина Молдовы и один – Украины.

Пассажиры путались в показаниях относительно цели поездки. В этой связи было решено провести дополнительные проверки.

В результате под капотом автомобиля пограничники обнаружили три удостоверения личности, выданные компетентными органами Болгарии. Документы оказались поддельными. Водитель сообщил, что не знал, как документы могли там оказаться. Пассажиры отказались прокомментировать случившееся, на их имена были составлены протоколы о нарушении.

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