Пограничники нашли фальшивые документы у двух молдаван

Пограничники нашли фальшивые документы у двух молдаван

Оба инцидента зарегистрировали в пункте пропуска “Леушены”.

На въезде в страну остановили 39-летнего водителя Kia, предъявившего румынские водительские права. Во время проверки сотрудники Пограничной полиции выяснили, что удостоверение не является подлинным. Водитель рассказал, что оформил документ за 100 евро через посредников.

Во втором случае пограничники проверили багаж 30-летнего пассажира рейса из Германии. В портмоне мужчины обнаружили румынский паспорт с признаками подделки. Гражданин сознался, что документ не является подлинным.

В обоих случаях проводится разбирательство.

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