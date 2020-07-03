Пограничники нашли 6 коробок с контрабандными сигаретами, которые должны были попасть в соседнюю страну (ФОТО, ВИДЕО)

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Прошлым утром на границе с Молдовой пограничники обнаружили 6 коробок с контрабандными сигаретами.

Так, в Липканах мобильный патруль заметил со стороны Украины подозрительную группу людей и автомобиль. Об этом было сообщено представителям Пограничной службы соседней страны.

Вскоре пограничники обнаружили на дороге упакованные в полиэтилен 2 коробки, а позже – ещё 4 коробки с табачными изделиями марки Winston без акцизных марок. Также на дороге были размещены тщательно замаскированные самодельные препятствия для остановки автомобилей.

В итоге обнаруженные три тысячи пачек сигарет и остальные объекты были отправлены на склад. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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