Пограничники конфисковали партию контрабандных сигарет и пестицидов (ВИДЕО)

Пограничники конфисковали партию контрабандных сигарет и пестицидов (ВИДЕО)

В ночь с 30 на 31 марта мобильная группа Пограничной полиции остановила автомобиль Nissan. В машине были двое граждан. Как выяснилось, они перевозили товары, незаконно ввезённые на территорию Молдовы.

В багажнике правоохранители нашли 25 коробок, в которых было 12 500 пачек сигарет, и 24 бутыля с пестицидами. Стоимость изъятого составила около 400 тысяч леев.

Полиция расследует данный инцидент.

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