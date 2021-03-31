Пограничники конфисковали партию контрабандных сигарет и пестицидов (ВИДЕО)

0

В ночь с 30 на 31 марта мобильная группа Пограничной полиции остановила автомобиль Nissan. В машине были двое граждан. Как выяснилось, они перевозили товары, незаконно ввезённые на территорию Молдовы.

В багажнике правоохранители нашли 25 коробок, в которых было 12 500 пачек сигарет, и 24 бутыля с пестицидами. Стоимость изъятого составила около 400 тысяч леев.

Полиция расследует данный инцидент.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.