Пограничники конфисковали две крупные партии контрабандных товаров

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32-летний и 38-летний мужчины, оба граждане Республики Молдова, пытались незаконно провезти товары без документов о происхождении. Транспортные средства, в которых была обнаружена контрабанда, были остановлены в ночь на 28 июля.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, в микроавтобусе Ford Tranzit с номерными знаками Германии были обнаружены четыре стиральные машины, холодильник, 10 шин б/у, а также 13 коробок со стиральным порошком. Документов о происхождении данных товаров у мужчины не было. По данному факту был задокументирован 38-летний гражданин Молдовы. В результате следственных мероприятий было установлено, что вещи были незаконно ввезены через КПП “Костешть”. Партия была конфискована до выяснения обстоятельств.

Через несколько часов после этого инцидента на трассе Леушень-Кишинёв, в 60 метрах от КПП “Леушень”, был остановлен микроавтобус Mercedes Sprinter с румынскими номерными знаками. В нём также были найдены товары широкого потребления. Водитель транспортного средства, житель Кишинёва, не смог предъявить документы на них. Партия также была изъята.

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