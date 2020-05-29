Пограничники изъяли за один день три поддельных документа

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Сотрудники Пограничной полиции на КПП “Джурджулешты-Галац” задержали двух граждан с румынским и двумя болгарскими удостоверениями личности с признаками подделки. Нарушения зарегистрировали на выезде из страны.

28 мая пограничники остановили автомобиль Mercedes Sprinter, за рулём которого находился житель Леовского района. Во время проверок в портмоне мужчины были обнаружены два удостоверения личности, выданные болгарскими властями, с видимыми признаками фальсификации. При допросе водитель изначально заявил, что его попросили доставить документы третьему лицу в Германии. Но вскоре мужчина изменил свои показания и сообщил, что обнаружил документы в машине после того, как побывал на автомойке. Удостоверения он оставил и стал ждать, пока с ним свяжется настоящий владелец.

Другой случай был зарегистрирован в том же пункте пропуска. В этот раз у 46-летнего жителя столицы нашли румынское удостоверение личности с явными признаками подделки. Мужчина рассказал, что “купил” документ 3 года назад за 20 евро.

Удостоверения личности были изъяты и отправлены на дополнительную экспертизу. Обстоятельства инцидента выясняются.

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