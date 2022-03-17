Пограничники изъяли у молдаванина чужие фальшивые водительские права

Пограничники изъяли у молдаванина чужие фальшивые водительские права

Инцидент был зарегистрирован в пункте пропуска “Леушены”.

На въезде пограничники остановили автомобиль. При проверке в машине обнаружили портмоне с водительскими правами, выданными компетентными органами Румынии. Документ, не принадлежащий водителю и выписанный на чужое имя, оказался поддельным.

Автовладелец заявил, что портмоне принадлежит его другу, который пользовался его машиной. Документ был изъят и отправлен в лабораторию на экспертизу.

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