Пограничники изъяли у молдаванина чужие фальшивые водительские права

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Инцидент был зарегистрирован в пункте пропуска “Леушены”.

На въезде пограничники остановили автомобиль. При проверке в машине обнаружили портмоне с водительскими правами, выданными компетентными органами Румынии. Документ, не принадлежащий водителю и выписанный на чужое имя, оказался поддельным.

Автовладелец заявил, что портмоне принадлежит его другу, который пользовался его машиной. Документ был изъят и отправлен в лабораторию на экспертизу.

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