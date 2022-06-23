Пограничники изъяли у двух граждан поддельные документы

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В столичном аэропорту был задержан пассажир рейса Кишинёв-Салоники. 25-летний украинец предъявил паспорт, выданный суданскими властями. В документе были замечены явные признаки подделки, он был изъят.

А в пункте пропуска “Костешты” у 43-летнего пассажира автобуса Кишинёв-Москва обнаружили сомнительные водительские права. Результаты спецпроверки показали, что документ не соответствует подлинному. Удостоверение отправили на дополнительную экспертизу.

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