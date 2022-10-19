Пограничника и директора филиала Центра подготовки специалистов для Нацармии задержали за взятку

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Сотрудника Пограничной полиции и директора филиала в Кантемире Центра подготовки специалистов для Национальной армии задержали по подозрению в пассивной коррупции и фальсификации официальных документов. Предполагается, что подозреваемые получили взятку в размере 24 000 леев, чтобы помочь мужчине получить водительское удостоверение.

Согласно материалам дела, сотрудник Пограничной полиции и начальник филиала в Кантемире Центра по подготовке специалистов для Нацармии вымогательством получили от мужчины 24 000 леев, пообещав взамен повлиять на чиновников в Кантемире, которые якобы могут обеспечить успешную сдачу экзамена на получение водительских прав. При этом “заказчик” не посещал лекции автошколы, а также находился на учете у нарколога, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра.

Кроме того, офицеры НАЦ и прокуроры задержали третьего подозреваемого. Им оказался отчим сотрудника Пограничной полиции, который в настоящее время находится в пенитенциаре №5 в Кагуле. До того, как его приговорили к лишению свободы по другим статьям, мужчина был соучастником преступления.

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