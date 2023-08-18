Пограничная служба дала рекомендации для планирующих пересечь границу

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Пограничная полиция подготовила рекомендации для лиц, планирующих пересечь границу в выходные дни, и сообщает, что в случае большого потока путешественников и автомобилей будут приняты необходимые меры.

Статистические данные показывают, что начиная с пятницы и до ночи воскресенья количество людей и транспортных средств значительно увеличивается в нескольких пунктах пропуска, в частности, “Леушень-Албица”, “Скулень”, “Кагул” и “Паланка-Маяки-Удобное”, передает moldpres.md.

В этих условиях полиция рекомендует путешественникам выбирать пункты “Леова–Бумбэта” вместо “Леушень–Албица”, вместо “Скулень” – “Костешть–Стынка”, а вместо “Паланка–Маяки-Удобное” вариант “Тудора”.

Пограничная полиция напоминает, что в ситуации наплыва путешественников и транспортных средств вмешивается силами и средствами, чтобы не создавать очередей и сократить время ожидания на линии контроля. Таким образом, увеличено количество сотрудников, задействованы все проходы и введена в действие техника обработки и контроля исполнения, обеспечен механизм оперативной связи с Таможенной службой и пограничными органами сопредельных государств.

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