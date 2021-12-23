Пограничная полиция устанавливает усиленный режим контроля в зимние праздники

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С сегодняшнего дня и до 16 января Пограничная полиция установит усиленный режим контроля государственной границы.

Как уточнили в ведомстве, интенсивный режим предполагает меры по упрощению трансграничного движения, поддержанию порядка в приграничной зоне, а также постоянный мониторинг оперативной обстановки.

Так, в пунктах пропуска будут проводиться рабочие встречи с сотрудниками Таможенной службы, профильными властями соседних государств и др. В приграничной зоне будет усилена безопасность и охрана пограничных подразделений; будут сформированы резервные группы сотрудников Пограничной полиции, специально подготовленные для оперативного вмешательства в особых и кризисных ситуациях, пишет moldpres.md.

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