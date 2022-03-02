Пограничная полиция сообщила о ситуации на пропускных пунктах

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На трёх КПП наблюдаются заторы. Речь идёт о пропускных пунктах “Паланка-Маяки-Удобное” и “Бессарабка-Серпиново” на молдо-украинской границе, а также о пункте пропуска “Джурджулешты-Галац” на молдо-румынской границе. На остальных КПП умеренный поток пассажиров и транспортных средств.



За последние 12 часов молдавскую границу пересекли 26 415 человек, в том числе 22 076 иностранцев. 15 062 из них въехали в страну. Наиболее “востребованными” были КПП на границе с Румынией – 14 314 пересечений. На границе с Украиной зарегистрировано 12 101 пересечение.

За последние сутки молдавскую границу пересекли 13 345 граждан Украины. 8 793 из них въехали в Молдову, а 5 552 – выехали.

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