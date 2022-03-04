В Пограничной полиции сообщили о ситуации на пропускных пунктах

В Пограничной полиции сообщили о ситуации на пропускных пунктах

За последние 12 часов молдавскую границу пересекли 29 398 человек, в том числе 24 460 иностранцев. В то же время 15 877 человек выехали из страны. Такие данные были опубликованы пресс-службой Пограничной полиции. 

По информации ведомства, заторы наблюдаются на следующих КПП:

  • КПП “Паланка-Маяки-Удобное”: с украинской стороны очередь из машин более 3 км и около 50 пешеходов;
  • КПП “Тудора-Староказачье”: с украинской стороны до 3 км;
  • КПП “Бессарабка-Серпиново”: с украинской стороны около 100 машин;
  • КПП “Джурджулешты-Рени: с украинской стороны около 40 машин. 

Гражданам советуют воспользоваться и другими КПП – “Мирное”, “Чадыр-Лунга”, “Вулканешты”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md