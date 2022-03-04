В Пограничной полиции сообщили о ситуации на пропускных пунктах

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За последние 12 часов молдавскую границу пересекли 29 398 человек, в том числе 24 460 иностранцев. В то же время 15 877 человек выехали из страны. Такие данные были опубликованы пресс-службой Пограничной полиции.

По информации ведомства, заторы наблюдаются на следующих КПП:

КПП “Паланка-Маяки-Удобное”: с украинской стороны очередь из машин более 3 км и около 50 пешеходов;

КПП “Тудора-Староказачье”: с украинской стороны до 3 км;

КПП “Бессарабка-Серпиново”: с украинской стороны около 100 машин;

КПП “Джурджулешты-Рени: с украинской стороны около 40 машин.

Гражданам советуют воспользоваться и другими КПП – “Мирное”, “Чадыр-Лунга”, “Вулканешты”.

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