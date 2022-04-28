Пограничная полиция разъяснила, что делать в случае повреждения проездных документов

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Если проездной документ повреждён, его необходимо сдать в орган выдачи и оформить новый документ. В противном случае пропуск через государственную границу будет невозможен.

Недействительными документами считаются:

– документы, по которым невозможно идентифицировать владельца;

– документы, в которые незаконно внесены изменения;

– документы, в которых отсутствуют или не соответствуют действительности установленные законом данные;

– документы, срок годности которых истёк;

– документы, которые не соответствуют юридическому статусу владельца;

– документы, содержащие государственный идентификационный номер (IDNP) физического лица, если держатель отказался от этого номера и записи в Государственном реестре населения.

Если вы повредили документ, находясь за границей, следует обратиться в посольство или консульство Республики Молдова по месту вашего местонахождения и получить другой проездной документ.

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