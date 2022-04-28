Пограничная полиция разъяснила, что делать в случае повреждения проездных документов

Если проездной документ повреждён, его необходимо сдать в орган выдачи и оформить новый документ. В противном случае пропуск через государственную границу будет невозможен.
Недействительными документами считаются:
– документы, по которым невозможно идентифицировать владельца;
– документы, в которые незаконно внесены изменения;
– документы, в которых отсутствуют или не соответствуют действительности установленные законом данные;
– документы, срок годности которых истёк;
– документы, которые не соответствуют юридическому статусу владельца;
– документы, содержащие государственный идентификационный номер (IDNP) физического лица, если держатель отказался от этого номера и записи в Государственном реестре населения.
Если вы повредили документ, находясь за границей, следует обратиться в посольство или консульство Республики Молдова по месту вашего местонахождения и получить другой проездной документ.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.