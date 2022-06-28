Пограничная полиция призывает граждан объезжать КПП “Леушены” и “Скуляны”

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Пограничная полиция призывает путешественников выбирать пункты пропуска “Костешты”, “Кагул” или “Липканы”, чтобы избежать очередей на наиболее востребованных летом пунктах “Леушены” и “Скуляны”.

Кроме того, на двух указанных КПП ведутся ремонтные работы, что может увеличить время ожидания граждан. Так, в пункте “Леушены” осуществляются работы на полосах движения на мосту, соединяющем два берега Прута. Соответственно, транспортные средства могут двигаться только по одной полосе, пишет moldpres.md. Пункт “Скуляны”, как отмечает источник, также находится в процессе модернизации.

Обычно заторы образуются по средам и пятницам на выезде из страны, а на въезде – по пятницам после 17:00 и по воскресеньям после 13:00.

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