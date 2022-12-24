Пограничная полиция оптимизирует движение через границу на зимние праздники

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Пограничная полиция распорядилась провести ряд мероприятий по оптимизации движения на государственной границе во время зимних праздников.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в этот период растет число пересечений, особенно на границе с Румынией. Таким образом, было увеличено количество персонала на первой линии и специальных средств контроля проездных документов.

В целях сокращения времени ожидания максимально используется инфраструктура пунктов пропуска, открываются для движения дополнительные контрольные полосы, при необходимости – полосы противоположного движения.

Совместимость баз данных также применяется для облегчения работы пограничников и обеспечения быстрой обработки данных проездных документов. В то же время была изменена телекоммуникационная сеть в КПП “Леушены”, включая обновленную информационную систему.

Кроме того, созданы совместные команды и синхронизированы действия с Таможенной службой, поддерживаются прямые контакты с коллегами из Румынии и Украины. Действия согласовываются с подразделениями МВД по организации движения на национальных трассах в районе пунктов пропуска.

Граждане могут позвонить на “зеленую” линию Пограничной полиции, которая работает круглосуточно: 022 259 717 или следить за ситуацией на КПП в режиме реального времени, перейдя по ссылке https://border.gov.md/camere-web.

На границе Республики Молдова для движения открыты семь пунктов пропуска с Румынией и 33 с Украиной, передает moldpres.md.

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