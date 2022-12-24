Пограничная полиция оптимизирует движение через границу на зимние праздники

Пограничная полиция оптимизирует движение через границу на зимние праздники

Пограничная полиция распорядилась провести ряд мероприятий по оптимизации движения на государственной границе во время зимних праздников.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в этот период растет число пересечений, особенно на границе с Румынией. Таким образом, было увеличено количество персонала на первой линии и специальных средств контроля проездных документов.

В целях сокращения времени ожидания максимально используется инфраструктура пунктов пропуска, открываются для движения дополнительные контрольные полосы, при необходимости – полосы противоположного движения.

Совместимость баз данных также применяется для облегчения работы пограничников и обеспечения быстрой обработки данных проездных документов. В то же время была изменена телекоммуникационная сеть в КПП “Леушены”, включая обновленную информационную систему.

Кроме того, созданы совместные команды и синхронизированы действия с Таможенной службой, поддерживаются прямые контакты с коллегами из Румынии и Украины. Действия согласовываются с подразделениями МВД по организации движения на национальных трассах в районе пунктов пропуска.

Граждане могут позвонить на “зеленую” линию Пограничной полиции, которая работает круглосуточно: 022 259 717 или следить за ситуацией на КПП в режиме реального времени, перейдя по ссылке https://border.gov.md/camere-web.

На границе Республики Молдова для движения открыты семь пунктов пропуска с Румынией и 33 с Украиной, передает moldpres.md.

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