Пограничная полиция может штрафовать за несоблюдение режима самоизоляции

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Граждане, которые находятся на самоизоляции, но хотят покинуть Молдову, могут быть оштрафованы.

Глава Генерального инспектората Пограничной полиции Корнелиу Гроза уточнил для moldpres.md, что люди, находящиеся на самоизоляции, могут покидать территорию РМ, но это не освобождает их от ответственности за нарушение режима.

Постановлением №30 от 11 сентября 2020 года Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью было исключено положение, запрещающее выезд из Республики Молдова лиц, не соблюдающих режим самоизоляции, но не исключена их обязанность соблюдать этот режим. Таким образом, лицо, нарушившее режим самоизоляции и явившееся на пункт пропуска через государственную границу, подлежит наказанию в соответствии с пунктом (1) статьи 761 Кодекса о правонарушениях, после чего ему разрешается пересекать границу государства, не ограничивая права на свободное передвижение за пределы страны, – пояснил Гроза.

В то же время чиновник напомнил, что на Пограничную полицию возложены задачи по предотвращению и борьбе с пандемией, и она имеет право проводить проверку соблюдения режима самоизоляции.

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