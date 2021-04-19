Пограничная полиция: граждане продолжают подделывать COVID-тесты

Пограничная полиция: граждане продолжают подделывать COVID-тесты

На прошлой неделе пограничники выявили 62 поддельных теста на коронавирус. Инциденты зарегистрировали на КПП “Паланка”, “Леушены”, “Скуляны”, а также в столичном аэропорту.

Нарушителями оказались как граждане Республики Молдова, так и иностранцы. По закону, подобное правонарушение влечёт за собой штраф до 32 500 леев или тюремное заключение сроком до 2 лет.

По данным Пограничной полиции, общее количество выявленных тестов на COVID-19 с признаками подделки составило 270.

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