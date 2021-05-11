Погоня за пьяным “шумахером” попала на камеру (ВИДЕО)

Инцидент произошёл накануне в селе Оницкань Криулянского района. 44-летний мужчина сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии и пытался сбежать от полиции.

По данным пресс-службы инспектората полиции Криулян, патрульные заметили на трассе автомобиль ВАЗ, который ехал “восьмёрками”. На требование остановиться водитель никак не отреагировал. В результате началась погоня. Вскоре нарушителю заблокировали проезд. Он был задержан.

Алкотестер показал, что в выдыхаемом водителем воздухе содержалось 0,84 мг/л алкоголя. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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