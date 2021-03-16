Погоня за лайками подвела под статью: житель Рышкан выложил в Сеть непристойное видео

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Желая заполучить как можно больше просмотров и лайков, 22-летний житель Рышкан опубликовал на своей странице в социальной сети коллаж с изображением девушки в непристойном виде. Выяснилось, что парень незаконно завладел этими видеозаписями.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, подозреваемого идентифицировали и задержали. Во время допроса он признался, что завладел этими материалами обманным путём. В результате обысков полицейские изъяли два телефона, с помощью которых он совершил преступление.

По факту нарушения неприкосновенности частной жизни возбуждено уголовное дело. Виновному грозит штраф в размере до 42 500 леев, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 1 год или исправительные работы на срок от 180 до 240 часов.

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