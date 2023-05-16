Погоня в Унгенах: буйную автоледи пришлось “успокаивать” слезоточивым газом (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл в селе Скулень Унгенского района.

По данным полиции, 40-летняя женщина с видимыми признаками алкогольного опьянения вела себя агрессивно и пыталась скрыться, сев за руль автомобиля Audi. Требование полицейских остановить машину она проигнорировала.

После того, как движению автомобиля всё же удалось воспрепятствовать, женщина накинулась на сотрудника полиции, использовала нецензурную речь и едва не повредила служебную машину полиции. Чтобы остановить неправомерные действия нарушительницы правоохранителям пришлось использовать слезоточивый газ, после чего на неё надели наручники.

Женщина отказалась проходить тест на алкоголь и медицинское освидетельствование. Возбуждено уголовное дело, все обстоятельства выясняются.

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