Погоня в Рыбнице: пьяный водитель пытался скрыться от правоохранителей

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Погоня по Рыбнице и пригороду, а после гонки по полям. Так решил разнообразить вечер 37-летний житель села Большой Молокиш.

Вечером в четверг на пульт дежурной части Рыбницкого ОВД поступило сообщение: на автодороге Рыбница – Броштяны, в направлении села Красненькое, движется автомобиль «КИА». Водитель не остановился по требованию и пытается скрыться. Оперативная информация была передана экипажу ДПС. Машину обнаружили в селе Ержово. Но, увидев сотрудников в форме, водитель внедорожника увеличил скорость. Экипаж начал преследование. Неоднократно через громкоговоритель сотрудники требовали принять вправо и остановиться.

Своими действиями лихач представлял угрозу другим участникам дорожного движения. Чтобы взять нарушителя в ловушку, на помощь в район преследования выдвинулся ещё один экипаж ДПС. В случае если водитель пойдёт на прорыв оцепления, было принято решение использовать шипы.

В какой-то момент «КИА» внезапно свернула в поле. В итоге водитель заехал в тупик, заблокировался внутри машины, но не успел закрыть стекло. Правоохранителям удалось открыть дверь и задержать мужчину.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Житель села Большой Молокиш по всем признакам был нетрезв. В присутствии понятых его отстранили от управления авто. От медосвидетельствования он отказался. Меру наказания предстоит установить судебным органам.

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