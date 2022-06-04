Погода в выходные: жара завершится грозой

Погода в выходные: жара завершится грозой

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в субботу в Молдове будет жарко – до +29 в центральных районах, до +28 на севере и +30 на юге. 

В воскресенье, 5 июня, жаркую погоду заменят дожди и грозы. Осадки ожидаются во всех регионах страны. При этом температура воздуха в среднем составит +21..+24 градуса.

В начале следующей недели дожди прекратятся, однако ожидается сильный ветер – от 4 до 9 м/с.

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