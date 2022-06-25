Погода на выходные: в субботу будет тепло, в воскресенье возможны дожди

Погода на выходные: в субботу будет тепло, в воскресенье возможны дожди

В предстоящие выходные в Молдове будет наблюдаться неоднородный характер погоды.

В субботу ожидается переменная облачность. Днём воздух прогреется до +27…+29 градусов, а ночью температура составит +16…+18 градусов.

В воскресенье местами ожидается дождь, возможны грозы. Однако температура будет такой же комфортной, как и в субботу. Ветер будет дуть слабо, со скоростью 3-8 метров в секунду.

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