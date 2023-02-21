Погода на этой неделе будет нестабильной

Погода на этой неделе будет нестабильной

По данным Государственной гидрометеорологической службы, последняя декада текущего месяца будет характеризоваться переменной погодой, без значительных осадков.

Синоптики сообщают, что во вторник, 21 февраля, температура днем ​​сохранится до +13 градусов, ночью – до +3 градусов. На севере возможны ночные заморозки, единичные кратковременные дожди. Со среды похолодает днём до 6 градусов, ночью до -2 градусов.

В выходные вернется теплая погода, а термометры будут показывать максимум +15 градусов по Цельсию.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md