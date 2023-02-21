Погода на этой неделе будет нестабильной

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По данным Государственной гидрометеорологической службы, последняя декада текущего месяца будет характеризоваться переменной погодой, без значительных осадков.

Синоптики сообщают, что во вторник, 21 февраля, температура днем ​​сохранится до +13 градусов, ночью – до +3 градусов. На севере возможны ночные заморозки, единичные кратковременные дожди. Со среды похолодает днём до 6 градусов, ночью до -2 градусов.

В выходные вернется теплая погода, а термометры будут показывать максимум +15 градусов по Цельсию.

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