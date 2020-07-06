Погнул шлагбаум и разбил будку: наглый водитель пытался напролом пересечь пропускной пункт

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Агрессивный водитель пытался напролом пересечь пропускной пункт в Первомайске. Автомобилист погнул шлагбаум и разбил будку, расположенную на территории.

Согласно полученным данным, автомобиль марки Toyota подъехал к пункту пропуска. Разрешения на выезд у водителя не было. После того, как его не пропустили, мужчина разозлился, отъехал на 50 метров и с разгона въехал в шлагбаум, передаёт tsv.md.

Дебоширу грозит штраф.

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